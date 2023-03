FOTO – Gosens incita l’Inter: «Ci aspetta il mese più importante!»

Gosens suona la carica sui social. Il centrocampista dell’Inter dimostra di essere attaccato alla causa nerazzurra dichiarando il suo impegno per le prossime importanti sfide. Di seguito le parole del giocatore.

CARICA – Robin Gosens esprime tutta la sua buona volontà e l’attaccamento alla maglia dell’Inter attraverso un post pubblicato sui social. Il centrocampista nerazzurro sul proprio profilo Instagram scrive: «Il mese più importante della stagione ci aspetta. Lavoro duro, concentrazione e dedizione per raggiungere i nostri obiettivi». Dopo essere riuscito a ritrovare la condizione e aver disputato delle ottime prestazioni, come quelle contro il Bologna e il Lecce, un altro infortunio lo ha obbligato a fermarsi. Ora Gosens sembra essere pronta a tornare in gruppo (vedi articolo) e a dare il suo contributo nei numerosi impegni che attendono l’Inter nel mese di Aprile.

