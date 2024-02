Arnautovic in Roma-Inter distilla qualità in pochissimi tocchi

Roma-Inter ha visto anche il contributo di Arnautovic. L’austriaco si è visto poco, ma è riuscito a distillare la sua qualità pur toccando poco il pallone.

INGRESSO POSITIVO – Marko Arnautovic è riuscito a dare un contributo positivo in Roma-Inter. Niente di clamoroso, ma minuti finali di qualità. In un big match, in trasferta, in condizioni climatiche decisamente dure. Quello che si chiede a una punta di scorta. Con la ciliegina dell’assist per Bastoni che ha chiuso la partita. Una dimostrazione di utilità, che può e deve rappresentare un punto di partenza.

FIDUCIA RIPAGATA – L’austriaco è entrato in campo al minuto settantacinque, prendendo il posto di Lautaro Martinez. Un cambio ruolo per ruolo, ma non banale, che ancora una volta testimonia la fiducia di Inzaghi nel suo numero otto. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Non è un errore. In venti minuti di campo Arnautovic ha toccato il pallone solo quattro volte. Per lui nessun tiro, tanto lavoro lontano dalla porta, ma tre passaggi di cui due completati con un passaggio chiave e un assist. Una prova di lucidità e qualità, importante per chiudere la vittoria con la Roma.