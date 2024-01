Inzaghi con la Fiorentina dimostra di fidarsi delle punte di scorta

Fiorentina-Inter ha dimostrato la fiducia che Inzaghi ha nelle sue punte di riserva. Il tecnico li ha mandati in campo sostituendo i titolari con la partita ancora da conquistare.

FIDUCIA DIMOSTRATA – Sanchez e Arnautovic sono un grande tema della stagione dell’Inter. Sui due aleggiano costantemente i dubbi di tutto l’ambiente, a causa di un impatto decisamente ridotto, per essere buoni, nella prima metà di stagione. Eppure Inzaghi ha bisogno di loro. E sta dimostrando di avere fiducia in loro, per davvero.

In Fiorentina-Inter abbiamo l’ultima dimostrazione. Dico l’ultima perché col Napoli in Supercoppa ha cercato proprio da loro la scintilla finale per vincere la partita. Con successo, per di più. Coi viola però Inzaghi doveva gestire una situazione nettamente diversa. Per questo ha fatto ancora un passo in avanti.

Arnautovic e Sanchez a Firenze sono entrati in campo col risultato ancora in bilico. L’Inter viceva, sì, ma l’1-0 lasciava aperta ogni speranza per una Fiorentina arrembante. Inzaghi però si è reso conto di aver bisogno di nuova linfa in attacco. Thuram e Lautaro Martinez infatti stavano decisamente faticando, e pur essendo leader della squadra non era il momento di ragionare in astratto. Il tecnico ha badato al sodo, senza pensare ai nomi. Al minuto sessanta ha tolto il francese, in una partita davvero difficile, per mettere l’austriaco. Cercando così un nuovo riferimento per uscire dall’assedio viola. Il cileno è entrato qualche minuto dopo, per la precisione subito dopo il rigore sbagliato dagli avversari. In totale per Arnautovic trentacinque minuti di campo, per Sanchez diciassette. Con un impatto positivo, per di più. Inzaghi è riuscito a tenere sul pezzo anche loro. E ad avere risposte sul campo.