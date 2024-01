Guardalà: «Allegri ha un solo dubbio per l’Inter. E smorzerà i toni»

Allegri riprende oggi gli allenamenti, a differenza di Inzaghi che lo farà domani. Per Inter-Juventus Guardalà, a Sky Sport 24, ipotizza la formazione fatta per dieci undicesimi.

L’AVVICINAMENTO – Giovanni Guardalà non ritiene che Massimiliano Allegri dovrà fare molto per Inter-Juventus: «Io credo che, in queste partite qui, l’allenatore conti poco. I giocatori sanno quanto sia complicata, sentita e quasi decisiva: credo che in partite come queste l’allenatore si faccia quasi gli affari suoi. Non credo che succederà, sicuramente in conferenza stampa Allegri cercherà di smorzare i toni dicendo che l’Inter è favorita in campionato, che la Juventus sta facendo bene e che deve puntare ad arrivare in fondo per lottare. In partite come queste tranquillo non puoi stare, ma si preparano da sole».

I BOMBER – Guardalà valuta anche gli uomini chiave di Inter-Juventus in attacco: «Per continuità Lautaro Martinez sta facendo qualcosa oltre ogni previsione. Dusan Vlahovic dopo quella panchina di Frosinone, dove entrò e fece gol, non si è più fermato: ha segnato sei volte nelle ultime quattro partite, sta facendo molto bene. Io credo che, per quanto riguarda le scelte di Allegri, dieci undicesimi siano scelti. L’unico dubbio da sciogliere è Federico Chiesa, che bisogna capire in che tipo di condizione arriverà, o Kenan Yildiz. Se starà bene al 100% tornerà Chiesa».