Nota tattica di Napoli-Inter: Sanchez chiave tattica della vittoria

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Napoli-Inter parliamo dell’ingresso di Alexis Sanchez.



CHIAVE TATTICA DELLA VITTORIA – Napoli-Inter non è stata una partita facile per i nerazzurri, che si sono trovati a dover disinnescare una bella trappola preparata dall’ex Walter Mazzarri. Per riuscirci negli ultimi minuti Inzaghi si è giocato la carte della variante tattica. Con un giocatore simbolo del cambiamento: Alexis Sanchez.

CAMBI DECISIVI – Inzaghi al minuto 81 di fatto ha deciso di giocarsi il tutto per tutto. Con un doppio cambio, che andava a stravolgere l’assetto tattico: dentro Arnautovic e Sanchez, fuori Thuram e Dimarco. Non una modifica ruolo per ruolo quindi. Ma un passaggio dal 3-5-2 a un 4-3-1-2, o qualcosa del genere. Una variante a partita in corso, dopo aver determinato invece la sfida con la Lazio con una variazione del piano base. Vediamo le posizioni medie dell’Inter prese da Sofascore:

La rappresentazione include tutte le sostituzioni, quindi anche quella finale di Bisseck per Lautaro Martinez. Privandoci così di un quadro davvero chiaro. Resta però evidente la posizione del numero 70, cioè Alexis Sanchez. Che si è messo sulla trequarti offensiva, occupando lo spazio dietro alle punte Arnautovic e Lautaro Martinez, cui si aggiungeva anche Frattesi coi suoi inserimenti. E proprio da quella posizione ha trovato la giocata decisiva del match.

TREQUARTISTA ISPIRATO – Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Il cileno ha cercato spazi soprattutto sulla destra, lasciando il lato sinistro della trequarti a Mkhitaryan. In 19 minuti ha messo insieme 19 tocchi. Per intenderci, con la Real Sociedad erano stati 10 in 65. Col Napoli i suoi passaggi sono stati 13, realizzati al 92% (vale a dire 12, di cui 11 in avanti). Per Sanchez un passaggio chiave e un’occasione da gol creata, quella decisiva. In più anche un dribbling e un fallo subito. Un ingresso in cui el campeon ha messo in campo la sua qualità, confermando sia il suo “nuovo” ruolo da trequartista che il suo feeling con la Supercoppa Italiana.