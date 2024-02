Bastoni mette la ciliegina in Roma-Inter dopo una prestazione maiuscola

Alessandro Bastoni segna il gol che chiude i conti di Roma-Inter (2-4). Ma la sua è una prestazione maiuscola anche senza considerare la rete finale. Che tuttavia appare come il giusto merito dopo un avvio di stagione claudicante.

RIVINCITA CON QUALITÀ – Considerando la stagione 2023/24 fino ad ora, Alessandro Bastoni non era sicuramente il migliore della retroguardia dell’Inter. Specialmente nei primissimi mesi sembrava piuttosto appannato, ben lontano dai livelli qualitativi della scorsa stagione. Tuttavia in questo inizio di 2024 solo uno sfavillante Benjamin Pavard ha impedito di vedere lo smalto ritrovato del numero 95. Che anche ieri sera in Roma-Inter è tra i primi abilitatori della manovra nerazzurra. Una prestazione davvero maiuscola, da analizzare quasi escludendo il gol del 2-4 finale.

PRIMO REGISTA – Più ancora di altre volte, in Roma-Inter Bastoni è senza mezzi termini il primo creatore della manovra nerazzurra. Anzi, si potrebbe quasi dire che è il giocatore che crea più gioco in tutta la partita. Scorrendo il report della Lega Serie A, nessuno tocca più palloni di lui tra i 30 giocatori di movimento scesi in campo: 88 in totale. Che portano a 69 passaggi, il 93% dei totali tentati. Ma anche per lui, come per Nicolò Barella, è importante analizzare le zone in cui la sua presenza è attiva. E lo vediamo dalla mappa dei suoi tocchi di Whoscored:

Bastoni divide equamente i suoi tocchi tra le due metà del campo. Ed il dato è già di per sé impressionante considerando il ruolo del numero 95. Che chiude Roma-Inter come terzo giocatore con più palloni giocati nella trequarti avversaria. Anzi secondo, a parimerito con Barella (19) dietro a Mkhitaryan (20). Per l’ennesima volta Bastoni si alza senza alcun timore, portando densità nel centro-sinistra offensivo e giocando quasi da mezzala. Confermandosi un elemento chiave non solo nella costruzione della manovra, ma anche nella gestione degli spazi in fase di attacco. Oltre che il primo a suonare la carica nella ripresa, per invertire la rotta del match. Una prestazione davvero positiva per Bastoni (qui la sua pagella), in cui il gol è il meritato premio finale, anche dopo le parole uscite in settimana.