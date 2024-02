Barella scardina Roma-Inter con una lettura magistrale degli spazi

Nicolò Barella in Roma-Inter (2-4) è il migliore della mediana nerazzurra. Il numero 23 contribuisce alla vittoria grazie a una superiore capacità di lettura degli spazi.

GARA A DUE FACCE – Nicolò Barella è senza mezzi termini il migliore della mediana in Roma-Inter (qui gli highlights). Il centrocampista sardo gioca due gare nella stessa partita come il resto della squadra. E anche per lui il primo tempo è decisamente da dimenticare. Ma nella ripresa il numero 23 entra in campo con un piglio decisamente diverso. E diventa un giocatore fondamentale nell’incredibile rimonta dell’Inter, che finisce per imporsi 4-2 in casa della Roma. Grazie anche a una modifica piuttosto semplice nel gioco di Barella.

NUOVO RUOLO – Partiamo innanzitutto da un dato piuttosto singolare. Leggendo il report della Lega Serie A, si evince ancor di più quanto Barella sia cruciale in Roma-Inter. Non solo perché è quello che corre più di tutti sul campo dello Stadio Olimpico (12,535 km). Tra i nerazzurri è il terzo per palloni giocati (79), “solo” 4 meno di Hakan Calhanoglu. E addirittura è il più preciso tra tutti i titolari: su 64 passaggi ne sbaglia appena 3, col 95% di precisione. E di questi 61 passaggi completati, 19 arrivano nella trequarti della Roma. Come si può vedere anche dalla mappa dei tocchi di Barella, presa da Whoscored:

Nel secondo tempo il vice-capitano nerazzurro alza la sua posizione di qualche metro. E basta questa semplice mossa a scardinare lo schieramento tattico della Roma. Barella si re-inventa trequartista, inserendosi perfettamente tra le linee giallorosse e aumentando esponenzialmente la pericolosità dell’Inter. Come si può vedere già subito nell’azione del pareggio a inizio ripresa, dov’è lui – tutto solo al centro della trequarti – ad aprire il gioco per Matteo Darmian, che poi serve a Marcus Thuram l’assist del 2-2. Una nuova versione di Barella, sulla quale Simone Inzaghi e il suo staff dovranno lavorare, per consolidare questo esperimento e aggiungere l’ennesimo codice nel calcio di questa Inter.