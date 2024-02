Roma-Inter dà un vantaggio per la Salernitana: doppia valutazione – CdS

Il 2-4 di ieri in Roma-Inter è un gran risultato anche in ottica futura. Per il Corriere dello Sport la vittoria di ieri fa già cambiare qualche valutazione in vista della Salernitana venerdì.

LE SCELTE – Roma-Inter 2-4 permette di portarsi a +7 sulla Juventus, con lo stesso numero di partite. In attesa dell’impegno dei bianconeri, che chiuderanno la ventiquattresima giornata di Serie A domani alle 20.45 contro l’Udinese a Torino. Aver messo questo minimo “cuscinetto”, secondo il Corriere dello Sport, permetterà di non avere l’acqua alla gola con la Salernitana. Motivo per cui si potrà vedere qualche rotazione venerdì prossimo alle 21, nel prossimo impegno. Ossia quello che precede il match di Champions League contro l’Atlético Madrid. In Inter-Salernitana potrebbe già tornare a disposizione Davide Frattesi, dopo il risentimento al retto femorale della coscia destra accusato prima della Juventus. Da valutare Francesco Acerbi, per l’infortunio al 63′ di Roma-Inter: è la stessa zona dello stop di agosto.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.