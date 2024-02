VIDEO – Roma-Inter 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Inter, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



CHE RIMONTA! – Roma-Inter 2-4 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. L’Inter dà un altro grande segnale a tutto il campionato e vince ribaltando nella ripresa. La Roma fa capire che non vuole stendere il tappeto rosso dopo nemmeno un minuto, con un gran destro di Stephan El Shaarawy alzato in angolo da Yann Sommer. Al 17′ angolo da destra, “assist” di Romelu Lukaku a Francesco Acerbi che su colpo di testa mette dentro. Il VAR richiama l’arbitro per valutare un possibile fuorigioco attivo di Marcus Thuram, ma non influenza Rui Patricio: gol convalidato. C’è però la risposta della Roma, al 28′ con punizione perfetta di Lorenzo Pellegrini per un altro colpo di testa di un difensore, Gianluca Mancini: 1-1. Al 44′ contropiede, ancora Pellegrini serve El Shaarawy e il suo tiro sbatte su entrambi i pali prima di entrare in rete. Ma l’Inter che riemerge dall’intervallo è spettacolare, pareggiando al 49′ con cross basso di Matteo Darmian e splendido anticipo di Thuram. Lo stesso francese al 56′ si fionda su cross dell’ex Henrikh Mkhitaryan, Thuram non tocca ma fa autogol Angelino. Subito dopo stupenda giocata di Benjamin Pavard, tiro al volo dal limite e palo. L’ex Lukaku, un paracarro come all’andata, al 70′ ha la palla del 3-3: lanciato in campo aperto non salta Sommer. E nel terzo minuto di recupero Alexis Sanchez lancia Marko Arnautovic che rimette in mezzo per il piattone di Alessandro Bastoni, che chiude i conti. È +7 sulla Juventus seconda, con lo stesso numero di partite disputate.

