Roma-Inter 2-4, pagelle: Thuram 8, l’ex 90 invece? Sommer di ghiaccio

L’Inter vince in rimonta clamorosamente contro la Roma per 4-2. Allo Stadio Olimpico Marcus Thuram annienta ancora Romelu Lukaku, Yann Sommer è di ghiaccio nel momento decisivo. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 7 – Pronti via è obbligato ad un grande intervento su El Shaarawy. Non può nulla sui due gol subiti, si supera però su Lukaku. In uno contro uno lo aspetta fino alla fine, lo porta con il corpo sull’esterno e gli strappa la palla dai piedi.

Roma-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 4.5 – Gravemente responsabile di entrambi i gol della Roma. Si perde Mancini sulla punizione, lascia ad El Shaarawy lo spazio per calciare pensando di coprire la zona centrale. Vecchio parente di quello visto pochi giorni fa.

FRANCESCO ACERBI 6 – Segna ed apre le marcature, ma sul gol di Mancini si abbassa troppo in anticipo e lascia in gioco l’avversario. Poco gradito l’episodio di fine primo tempo in cui chiede il rigore per un suo contatto con Lautaro Martinez: anche no!

– dal 62′ STEFAN DE VRIJ 6.5 – Si impone in maniera dittatoriale su Lukaku, lo anticipa due volte nel giro di pochissimi minuti e detta la sua legge.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Segna il gol del 4-2 accompagnando al 93′ l’azione che porta alla vittoria nerazzurra. Un secondo tempo da leader indiscusso!

Roma-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Pavard non lo supporta in fase offensiva, ma trova comunque il modo per essere decisivo. È intelligente a non cercare Lautaro Martinez a rimorchio, crossa sul primo palo e dà una palla al bacio per il gol di Thuram.

– dal 74′ DENZEL DUMFRIES 6 – Lascia crossare troppe volte gli uomini sulla sua fascia, si stringe difendendo. Una sgasata nel finale fa rivedere i vecchi sprazzi dell’olandese, la speranza è viva.

NICOLÒ BARELLA 6 – Sbaglia il passaggio verso le punte che porta al contropiede del 2-1 della Roma, ma si rifà nei secondi 45 minuti. Crea spazi che nel primo tempo mancavano, dà la palla giusta con i tempi giusti a Darmian per il gol del 2-2.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Perde più palloni di quanto gli sia successo nelle ultime settimane. Ritorna tra gli umani dopo aver toccato quasi il cielo con le sue prestazioni celestiali. Soffre e non poco il pressing asfissiante giallorosso, poi è lui a farlo e torna ai suoi livelli.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – È l’unico sufficiente del centrocampo, per presenza e qualità è quello che dà di più alla squadra. Fa l’assist del 3-2 per l’autogol di Angelino.

FEDERICO DIMARCO 6 – Batte l’angolo da cui arriva il gol dell’Inter, è in controllo sulla sinistra e dalla sua catena arrivano le poche occasioni nerazzurre. Manda Mkhitaryan sul fondo per il gol del 3-2, però lascia un buco in difesa clamoroso. Lo salva Sommer su Lukaku.

– dal 75′ CARLOS AUGUSTO 6 – Si perde una volta solamente Karsdorp, lo rimette al suo posto istantaneamente ed è fondamentale ancora in difesa.

Roma-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 8 – Nel primo tempo è inguardabile, non si avvicina neanche lontanamente ad un pallone e fa malissimo. Nel secondo è l’uomo decisivo, segnando sul taglio sul primo palo e propiziando l’autogol di Angelino. Due movimenti uguali, due gol simili entrambi targati Tikus.

– dall’87’ ALEXIS SANCHEZ S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Molto più presente del compagno in attacco nel primo tempo, fa da raccordo per tutti i 75 minuti. Un lampo è il passaggio verso Dimarco in profondità nel primo tempo.

– dal 75′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Finalmente un ingresso positivo, finalmente un segnale di cui aveva bisogno lui, ma anche Inzaghi. Assist decisivo per il gol di Bastoni che ha chiuso il match.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Ribalta l’Inter come fosse un calzino dopo un primo tempo disastroso. Nel giro di 90 minuti si vedono due versioni nerazzurre: la peggiore della stagione e una delle migliori. Nei 45 minuti iniziali la squadra soffre in modo preoccupante il pressing alto giallorosso e va notevolmente in difficoltà. Nella ripresa invece è l’Inter ad alzare il baricentro e la scelta porta i suoi frutti: due gol nel giro di sette minuti e pratica chiusa. L’ultimo mezz’ora è di pura resistenza, poi Bastoni mette la ciliegina sulla torta.

Le pagelle degli avversari: la Roma di De Rossi

ROMA – Rui Patricio 5.5; Karsdorp 5.5, Mancini 6.5, Huijsen 6, Angelino 5 (Spinazzola 6); Cristante 6 (Bove 6), Paredes 5.5, Pellegrini 6.5 (Baldanzi 6); El Shaarawy 7 (Zalewski 6), Lukaku 4, Dybala 6.5 (Azmoun S.V.) All. De Rossi 6