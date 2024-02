Thuram domina Lukaku, umori opposti dopo Roma-Inter – CdS

Roma-Inter ha mostrato ancora una volta tutta la differenza tra Marcus Thuram e Romelu Lukaku, rendendo di fatto le scelte della scorsa estate abbiano decisamente portato un grande vantaggio ai nerazzurri. E i dati segnalati dal Corriere dello Sport sono eloquenti in tal senso.

DIFFERENZE – Marcus Thuram protagonista, Romelu Lukaku non incide per nulla. Questo di fatto il riassunto della prestazione dei due attaccanti in Roma-Inter, sottolineato anche dai dati forniti dalla collega Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport. Il belga tocca 31 palloni in tutta la partita, di cui 6 nell’area di Sommer e correndo 9,7 km. Thuram, invece, tocca 41 palloni (dieci in più), anche lui 6 nell’area di Rui Patricio e con 10,2 km di corsa. In ogni caso il francese ha saputo rendersi decisamente più pericoloso e incisivo, mentre Lukaku, ormai, per l’Inter e gli interisti rappresenta soltanto un lontano passato.

Fonte: Corriere dello Sport, Chiara Zucchelli