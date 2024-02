Roma-Inter 2-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

Roma-Inter manifesta ancor di più il carattere e gli attributi della squadra di Inzaghi, capace di ribaltare il risultato e vincere 2-4 dopo il primo tempo. Proprio l’aver chiuso in svantaggio porta a evidenziare delle statistiche non certo banali.

DUE – I gol subiti nel primo tempo da Yann Sommer, prima volta da quando è all’Inter. L’unica altra capace di farne più di uno era stato il Benfica in Champions League il 29 novembre (tre), ma c’era Emil Audero. In Serie A non capitava di prendere due gol entro l’intervallo dal 6 maggio 2022, anche lì in una vittoria per 4-2 in casa contro l’Empoli.

TRE – Le partite, sulle trentatré stagionali, chiuse in svantaggio a fine primo tempo. Roma-Inter è la prima in Serie A, perché le altre due erano in Champions League: contro la Real Sociedad il 20 settembre (1-0, finale 1-1) e contro il Benfica il 29 novembre (3-0, finale 3-3).

TRE – Le vittorie consecutive dell’Inter in casa della Roma. Le altre erano arrivate per 0-3 il 4 dicembre 2021 e 0-2 il 6 maggio 2023. Un filotto del genere era capitato solo negli anni Sessanta: 0-1 il 27 ottobre 1963, 1-3 il 28 febbraio 1965 e 6-8 ai rigori il 9 giugno successivo (in Coppa Italia) dopo però il 2-2 al 90′. Mai sono arrivati quattro successi di fila e la striscia positiva si allunga a sette, dopo il 2-1 del 2 ottobre 2016.

VENTICINQUE – I mesi dopo cui Alessandro Bastoni è tornato a fare gol. Prima del 2-4 che ha chiuso Roma-Inter non segnava da una partita contro… la Lazio. Si giocava però al Meazza e finì 2-1, il 9 gennaio 2022. Anche lì fu accompagnato da un suo compagno di reparto a bersaglio, nella circostanza Milan Skriniar.

TRENTADUE – I punti, su trentasei disponibili, conquistati nelle dodici trasferte di Serie A finora disputate dall’Inter. Eguagliato il record storico del club del 2006-2007, meglio hanno fatto solo il Napoli nel 2017-2018 e la Juventus 2018-2019 con trentaquattro.