Lautaro Martinez a secco ma l’Inter non frena! Messaggio alle rivali

Lautaro Martinez non ha segnato nelle ultime due partite giocate ma l’Inter non ha interrotto la sua corsa in campionato, vincendo con Juventus e Roma. Un messaggio chiaro e netto ai detrattori

DIPENDENTE? – Lautaro Martinez sta vivendo una stagione strepitosa, con ben 19 gol segnati in campionato. Numeri monstre che, per qualche addetto ai lavori, sottolineavano di come l’Inter fosse dipendente dal rendimento del ‘Toro’ argentino. Tanto da chiedersi cosa sarebbe accaduto ai nerazzurri nel momento in cui, per ovvi motivi, sarebbe arrivata una piccola flessione nei numeri di Lautaro. Detto fatto: l’argentino non ha trovato la rete negli ultimi 180′ giocati ma l’Inter ha saputo vincere due match fondamentali con Juventus e Roma. Cinque gol segnati in due partite (e potevano essere di più senza i miracoli di Szczesny) con Thuram, Bastoni ed Acerbi che hanno saputo trovare la via della rete. Un chiaro messaggio alle rivali sia in Italia che in Europa.

MESSAGGIO – L’Inter non dipende dal rendimento e dai gol di Lautaro Martinez. Il capitano è certamente un elemento fondamentale, e la sua sola presenza basta a scompigliare le difese avversarie ma anche in un momento di flessione del ‘Toro’ la squadra ha saputo rispondere presente: l’Inter ha tante armi per colpire ed i pericoli arrivano da ogni settore del campo. Una mentalità vincente, figlia del gioco moderno di Inzaghi che coinvolge tutti i calciatori in entrambe le fasi di gioco. Una crescita importantissima, che aiuta la squadra a non perdere la bussola anche nei momenti difficili dei calciatori chiave: un aspetto chiave in una stagione che vede la squadra lottare su due fronti.