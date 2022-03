All’Inter di Inzaghi serve Brozovic, ma non può dipendere tutto da lui

L’Inter ha bisogno del rientro di Brozovic. Ma non bisogna pensare che basta questo a ritrovare la miglior versione della squadra.

RECUPERO ATTESO – Brozovic è al centro dell’Inter. Tecnicamente, come confermato ancora una volta contro il Torino, e anche mediaticamente con il rinnovo. Il suo recupero per la sfida con la Fiorentina si attende come l’acqua nel deserto. Ma attenzione a non adagiarsi su questo come bastasse per magia a sistemare tutti i problemi.

UN FATTORE, NON IL SALVATORE – Il recupero del faro del gioco nerazzurro infatti è sicuramente un fattore importante. Se non decisivo. Ma l’Inter non può essere solo questo. Il ritorno di Brozovic deve essere un tassello. Al massimo un propulsore, perché è indubbio che il croato abbia la capacità di migliorare anche il gioco dei suoi compagni. Ma tutta la squadra ha un passo in avanti da fare. Brozovic o non Brozovic.

RISPOSTA DI SQUADRA – L’Inter non si può ridurre a Brozovic. Alla sua presenza e al suo rinnovo. Inzaghi non può ridursi al suo numero 77. Contro la Fiorentina tutta la squadra, allenatore compreso, deve ritrovare il suo impatto. Col croato come motore. Ma non contando unicamente su di lui come un amuleto.