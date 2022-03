Conte, già aria di addio al Tottenham? Primi contatti con un altro top club! – SM

Antonio Conte può liberarsi dal Tottenham a fine stagione grazie a una clausola. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, un altro top club europeo ha già avviato i dialoghi con l’ex tecnico dell’Inter.

VALUTAZIONI – Antonio Conte al termine di una stagione al di sotto le aspettative e caratterizzata – come al solito -, da non poche polemiche, potrebbe già dire addio al Tottenham. L’ex allenatore dell’Inter, grazie a una clausola, potrebbe terminare la sua esperienza in Premier League. Antonio Conte vuole una squadra subito competitiva e in grado di vincere, ecco perché nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo il Paris Saint-Germain. A Parigi parlano già dei primi contatti avviati tra le parti, un sondaggio che nei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più approfondito. Il tecnico italiano ha dato disponibilità per ascoltare il progetto ed è pronto a fare i bagagli per lasciare Londra.

Fonte: Sportmediaset