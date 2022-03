Inzaghi arrabbiato, tecnico e dirigenza a confronto con la squadra – SM

Secondo quanto riferito da SportMediaset, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un confronto fra Inzaghi, la dirigenza ed i calciatori dell’Inter. Obiettivo? Riprendere al meglio la corsa verso lo scudetto

CONFRONTO – L’Inter, sabato, sfiderà la Fiorentina a San Siro. Non è un periodo facile per i nerazzurri che in campionato hanno raccolto appena sei punti nelle ultime sei gare. Inzaghi, nella giornata di ieri, ha provato a dare la scossa alla situazione: secondo quanto riferito da SportMediaset, i calciatori, al rientro ad Appiano Gentile hanno trovato ad attenderli un Inzaghi molto arrabbiato: con lui Marotta, Ausilio e Baccin. Ne è seguito un incontro con la squadra, dove il tecnico ha sottolineato i recenti approcci sbagliati alle gare ed ha chiesto di ritrovare la ferocia sportiva necessaria per centrare l’obiettivo seconda stella. Le ultime nove giornate, più il match di recupero contro il Bologna, saranno decisive anche per il futuro del tecnico.