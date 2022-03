Vidal, meno parole e più fatti. Questo atteggiamento non serve a nessuno

L’Inter prepara la sfida alla Fiorentina di sabato alle 18. I nerazzurri devono ritrovare la vittoria contro i viola per tornare a correre verso il 20esimo scudetto. Una situazione in casa Inter però preoccupa, quella di Arturo Vidal.

SITUAZIONE – Arturo Vidal sta diventando sempre più un caso dalle parti di Appiano Gentile. Ieri il calciatore non si è allenato ed è stato addirittura multato dalla società che non ha apprezzato le sue dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi (vedi articolo). Un atteggiamento che non sta andando giù all’Inter, soprattuto viste le prestazioni che Vidal offre quando è chiamato in causa in Serie A. In Champions League ha saputo dare il suo contributo sostituendo bene Barella, ma in campionato, entrando spesso dalla panchina, appare svogliato e fuori condizione. Una cosa che, dal secondo giocatore più pagato della rosa, non ci si aspetta. Per completare il finale di stagione e coronare il sogno della seconda stella servirà che anche Vidal dia il suo contributo visto che, in mezzo al campo, le riserve son quelle che sono. Riuscirà Inzaghi a recuperarlo per poi dirsi addio in estate?