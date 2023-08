Acerbi a rischio con il Monza. Come cambia l’Inter in caso di forfait

L’Inter trema per le condizioni di Francesco Acerbi. Il difensore italiano, a pochi giorni dall’inizio del campionato, è in bilico per la prima giornata di Serie A contro il Monza. Nelle prossime ore, i nerazzurri capiranno meglio le tempistiche di recupero.

STOP − Francesco Acerbi è in dubbio per la partita di sabato 19 agosto contro il Monza. Il centrale, come comunicato dalla società, ha avuto un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Il giocatore, quindi, è momentaneamente ai box in attesa di nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni. Queste, verranno rivalutate dallo staff nei prossimi giorni. Se dovesse essersi fermato in tempo, per Acerbi potrebbe trattarsi di un semplice momento di riposo proprio in vista proprio del Monza. Perciò, è probabile, se non sicuro, che l’ex Lazio non sarà impiegato nelle ultime due amichevoli contro Salisburgo e Egnatia. L’obiettivo sarà riavere a disposizione la vera sorpresa dell’Inter della passata stagione contro la squadra di Raffaele Palladino.

Acerbi ai box: come cambia l’Inter

Dopo il risentimento subito in giornata, Acerbi verrà valutato in vista della prima partita di campionato contro il Monza. Al fischio d’inizio mancano dodici giorni, quindi è ancora difficile stabilire se il difensore verrà impiegato. Nel caso in cui Acerbi fosse costretto al forfait, l’Inter ha una soluzione in rosa. A fare le veci del centrale è pronto Stefan De Vrij. L’olandese, già nella passata stagione, in occasione di turnover, ha fatto rifiatare Acerbi. Meno probabile l’impiego al centro della difesa di Yann Bisseck, utilizzato finora a destra nel precampionato. Perciò, in attesa di approfondire le condizioni di Acerbi, la scelta in vista di Monza è già presa. La difesa sarà composta, in caso di assenza forzata del classe ’88, da Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.