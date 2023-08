Inzaghi più vicino al rinnovo, ma non solo! Tinti fa visita all’Inter

Sul piatto il rinnovo di Simone Inzaghi, ma non solo. L’agente Tullio Tinti ritorna nella sede dell’Inter per discutere di diversi affari ancora possibili durante questa sessione di mercato estiva, non solo legati al tecnico nerazzurro.

INCONTRO IN SEDE – Tullio Tinti da qualche minuto è entrato nella sede dell’Inter per discutere di diversi affari, tra questi il prolungamento di contratto di mister Simone Inzaghi (un anno in più rispetto la scadenza fissata per giugno 2024). Ma non solo: secondo quanto riferito da Sky Sport, Tullio Tinti è anche l’agente di Emil Audero, portiere della Sampdoria accostato all’Inter. Il portiere italiano potrebbe vestire nerazzurro come secondo di Yann Sommer.