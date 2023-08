Samardzic day si avvicina. Programma dell’Inter confermato – Sky

Si avvicina anche un altro colpo di mercato per l’Inter: Lazar Samardzic è in arrivo. Sky Sport 24 conferma il programma legato al trasferimento in nerazzurro del centrocampista dell’Udinese.

IL GIORNO – Si sta per concludere oggi il trasferimento di Yann Sommer all’Inter. Ma le gioie in casa nerazzurra non finiscono qui. Domani, infatti, dovrebbero esserci altri interessanti movimenti in Via della Liberazione. Luca CIlli, nel corso dell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, conferma il programma delle prossime ore. Lazar Samardzic, il nuovo colpo dell’Inter che completerà il centrocampo, arriverà a Milano domani. Salvo imprevisti o eventuali slittamenti l’operazione fra Inter e Udinese, in cui è coinvolto anche Giovanni Fabbian, si concluderà definitivamente a breve.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli