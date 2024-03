Acerbi, il ritorno: da Bologna-Inter ottime notizie verso l’Atletico Madrid

Francesco Acerbi torna in campo da titolare in Bologna-Inter (0-1). E mette nelle gambe minuti fondamentali in vista dell’Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì alle 21.

RIENTRO FONDAMENTALE – Nelle rotazioni di Simone Inzaghi in vista di Bologna-Inter, la difesa era un reparto nevralgico. Il tecnico nerazzurro ha saggiamente scelto di far riposare Benjamin Pavard e Stefan de Vrij, pilastri delle recenti vittorie. Facendo rientrare Alessandro Bastoni, assente per squalifica contro il Genoa. E pure Francesco Acerbi, dopo il piccolo rodaggio contro i liguri. E proprio il numero 15 era chiamato a dare risposte importanti, specie in vista del ritorno di mercoledì contro l’Atletico Madrid.

PERICOLI ASSENTI – Risposte che sono decisamente arrivate, considerando il clean sheet numero 17 per l’Inter in questo campionato. E se i compagni di reparto Bisseck e Bastoni sono protagonisti del gol vittoria, Acerbi si occupa quasi esclusivamente di proteggere la retroguardia. Per apprezzare la prestazione del numero 15, basta guardare alla heatmap di Joshua Zirkzee, principale spauracchio del Bologna:

Il numero 9 rossoblu sta molto distante dall’area nerazzurra per provare a sfuggire alla marcatura asfissiante di Acerbi. Che chiude ogni spazio possibile ai padroni di casa, piazzando pure 5 recuperi (fonte: il report ufficiale della Lega Serie A). E confermandosi sempre lucido e solido anche nella gestione del pallone, completando 53 passaggi (secondo dato più alto tra i nerazzurri) all’88% di precisione. Un rodaggio pressoché perfetto per il leader difensivo dell’Inter prima dell’impegno europeo.