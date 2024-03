Bastoni, l’assist è solo la ciliegina: in Bologna-Inter svetta

Alessandro Bastoni è l’uomo-assist che decide Bologna-Inter (0-1). Un’azione che mette la ciliegina sulla torta di una prestazione di altissimo livello del difensore italiano.

SPECIALITÀ DELLA CASA – Alessandro Bastoni riscrive la storia dell’Inter e di Simone Inzaghi. Esaudendo il desiderio (sopito) del tecnico di riuscire a segnare con un terzino che innesca l’altro. Ed è quello che succede al 37′ di Bologna-Inter, quando il numero 95 pennella il più classico dei cross verso la testa di Yann Bisseck, che insacca il gol-vittoria sul secondo palo. Un’azione ai limiti della perfezione per i nerazzurri. Ma che è solo l’highlight più luminoso della prestazione del difensore italiano.

REGISTA VERO – Nella partita in cui Hakan Calhanoglu rientra dal 1′, e Kristjan Asllani non lo sostituisce bene come nelle ultime occasioni, il vero regista dell’Inter è proprio Bastoni. Che si accolla volentieri i compiti di costruzione sin dal primo minuto. E finisce Bologna-Inter come il nerazzurro con più palloni toccati: 92 in totale secondo il report ufficiale della Lega Serie A. Ed è ovviamente il più attivo nella gestione della palla: 65 passaggi completati su 73, con l’89% di precisione. Due dati comunque non sufficienti a sottolineare l’importanza del lavoro di Bastoni. Che agendo da primo costruttore permette ai compagni in mediana di vanificare il pressing avversario. Obbligando il Bologna ad allungarsi e a sacrificare le distanze studiate a inizio partita. Proprio come in occasione del gol di Bisseck, su cross di Bastoni.