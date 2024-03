Bologna-Inter 0-1, pagelle: Bisseck spaziale 7.5, Asllani pessimo 5

L’Inter vince anche al Renato Dall’Ara contro il Bologna con il risultato di 1-0. Yann Bisseck è spaziale così come il suo gol, 7.5. Malissimo l’ingresso di Kristjan Asllani. Le pagelle del match di campionato.

YANN SOMMER 6 – Para in maniera attenta su Zirkzee nel secondo tempo, gioca con tranquillità palla al piede nonostante il pressing altissimo del Bologna.

Bologna-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 7.5 – Segna dopo un’azione spaziale, si inserisce come una mezzala pura. Veramente incredibile la sua crescita in questa stagione.

FRANCESCO ACERBI 7 – Alla prima partita post-infortunio non ha problemi a gestire Zirkzee, che si abbassa tanto per cercare la palla ed è poco presente in area di rigore. Vita facile per il comandante, che anticipa chiunque.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Deve sopperire a qualche disattenzione di Carlos Augusto, è una roccia in difesa. Si permette anche il lusso di servire Bisseck con un cross di prima che ormai non è più una sorpresa per lui.

Bologna-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7 – Sfiora la rete accentrandosi e scambiando con Bisseck, sfiora anche un assist a fine primo tempo servito perfettamente da Sanchez. Più presente del solito in fase offensiva, granitico in difesa contro Orsolini e Odgaard.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Ogni tanto fa da regista al posto di Calhanoglu, il suo meglio non arriva però oggi. Pressa tantissimo, sbaglia un’occasione colossale davanti a Skorupski.

– dall’80’ DAVY KLAASSEN S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Dinamico, sul pezzo, intenso, duro. Recupera palloni importanti per far ripartire la manovra, partita di alto livello al rientro in campo.

– dal 61′ KRISTJAN ASLLANI 5 – Quel passaggio centrale lento per Sanchez è un suicidio sportivo che rischia di portare al gol di Zirkzee. Si replica poco dopo facendo un dribbling di troppo e perdendo un’altra palla pericolosa.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Gli è richiesto un lavoro enorme in pressing, lo fa e non si riposa nemmeno prima della Champions League. Buona prestazione.

– dal 61′ DAVIDE FRATTESI 6 – Preziosissimo in raddoppio su Ndoye per aiutare Dumfries. Lavoro silenzioso ma importante per difendere la vittoria.

CARLOS AUGUSTO 6 – Ha acquisito enorme fiducia, oggi la nona partita da titolare nelle ultime tredici. Arriva al tiro e crea un pericolo per Skorupski, è solo un po’ disattento in difesa.

–dal 46′ DENZEL DUMFRIES 6 – Qualche scaramuccia con Ndoye, che in velocità è difficile da gestire. Lo marca però con efficacia.

Bologna-Inter, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 6.5 – In questo periodo vederlo giocare è veramente una MARAVILLA. Nello stretto inventa giocate, da una sua iniziativa centrale nasce l’azione che porta al gol nerazzurro. Serve a fine primo tempo un cioccolatino per Darmian, che va vicino alla rete.

MARCUS THURAM 5.5 – Dà profondità, fa un discreto primo tempo ma cala con il passare del tempo. Si vede che deve recuperare la forma, sul breve non ha lo stesso scatto di qualche settimana fa.

– dal 66′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Si sacrifica al servizio dei compagni, difende con le unghie e con i denti ogni pallone e subisce più di qualche fallo. Il problema è che lascia la squadra in 10, ennesimo infortunio e può essere serio anche questo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Prepara la partita sul pressing alto alla difesa del Bologna in fase di possesso. La tattica riesce alla perfezione, perché l’Inter rischia di fare più volte gol sfruttando gli errori degli avversari. La rete arriva da una manovra che non ha senso di esistere per quanto è perfetta. Da Bastoni a Bisseck, due difensori in veste di attaccanti che rivoluzionano questo sport. Il calcio è bello, l’Inter di Simone Inzaghi di più!

Le pagelle degli avversari: il Bologna di Motta

BOLOGNA – Skorupski 6.5; Kristiansen 5.5, Lucumi 7, Beukema 6, Posch 6; Freuler 6, Odgaard 6.5 (Orsolini 5.5), Ferguson 6.5, Aebischer 6 (Moro 6), Saelemaekers 5.5 (Ndoye 5.5) Zirkzee 5 (Castro 6) All. Motta 6