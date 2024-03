Bologna-Inter 0-1, buon compleanno: il regalo lo fa… Bisseck!

Termina con il punteggio di 0-1 Bologna-Inter, sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1.

SECONDO TEMPO – Ripresa totalmente opposta al primo tempo, con un Bologna più propositivo rispetto all’Inter, anche e soprattutto per cercare il gol del pareggio. I rossoblu ci provano a più riprese, senza mai andare particolarmente vicini al gol fino al minuto 77, quando una palla persa sanguinosamente causa la ripartenza dei padroni di casa: Zirkzee si invola verso la porta, ma Sommer è provvidenziale a respingere la sua conclusione, evitando il pari. L’Inter fatica, anche a causa della stanchezza, provando in un paio di occasioni a ripartire senza però riuscire ad arrivare al tiro. Nel finale continua a pressare forte il Bologna, con l’Inter che ce la mette tutta per resistere, restando anche in 10 al 96′ a causa di un infortunio muscolare per Arnautovic, costretto a lasciare il campo. Il cuore, il sacrificio e la grinta dei nerazzurri però ripaga: basta il gol di Bisseck nel primo tempo per festeggiare il 116esimo compleanno!

BOLOGNA-INTER 0-1

Bisseck al 37′