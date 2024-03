Barella: «Inter, competitività sana! Chiedo scusa per una cosa»

Barella dopo la vittoria dell’Inter 0-1 in casa del Bologna, su DAZN ha analizzato la partita complimentandosi soprattutto con gli avversari. Poi il centrocampista è tornato a parlare della partita vinta contro il Genoa, chiedendo scusa per un episodio.

IL COMMENTO – Nicolò Barella analizza la partita, partendo dai complimenti agli avversari: «La posizione in classifica del Bologna è super meritato, mi complimento con loro per la partita. Bisogna fare i complimenti anche a noi perché battere il Bologna non è facile, abbiamo messo tutto quello che avevamo e abbiamo sofferto. Non sempre si può giocare bene, però siamo felici perché stiamo facendo un cammino incredibile. Il gruppo è fantastico, fatto di ragazzi che remano tutti dalla stessa parte. C’è la competizione in una squadra, però chi gioca poco si fa trovare pronto. La competitività è sana e per arrivare all’obiettivo sarà fondamentale. L’Atletico Madrid lotterà fino alla morte? Normale, anche noi faremo lo stesso. Sarà una partita bellissima, la Champions League è una competizione bellissima. La mia occasione? Non sono riuscito a segnare! Se la squadra continua a vincere anche se non segno per me è uguale, l’importante è riuscire a dare una mano come posso. Ci sono partite in cui faccio bene, magari come oggi. Quanto manca allo scudetto? Vediamo, vediamo soprattutto cosa fanno gli altri. Per loro inseguire è difficile».

GRANDE UMILTÀ – Barella poi torna sull’episodio in Inter-Genoa: «Volevo dire una cosa, nella partita precedente c’è stato un episodio che in molti mi hanno additato come simulatore, volevo dire che il mio intento non era simulare. Probabilmente ho sbagliato nella reazione e quando si sbaglia si può chiedere scusa. Mi sento di chiedere scusa per quel momento in cui magari in campo hai voglia di vincere e fai delle cose che non vorresti fare, chiedo scusa».