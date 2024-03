Bisseck trascinatore, Bastoni versione centrocampista. Le pagelle – TS

Simone Inzaghi e la sua Inter si godono la vittoria rifilata ieri sera a Bologna. Come di consueto è anche tempo di numeri e pagelle dopo i tre punti del Dall’Ara che ha messo lo scudetto dell’Inter in cassaforte. Questi i voti secondo Tuttosport, dove spicca soprattutto l’ottima prestazione di Yann Bisseck e in particolare di tutta la difesa nerazzurra.

BLINDATO – Yann Sommer si porta a casa il 6 grazie a quella parata su Ferguson e tiene viva la partita. 7.5 per Yann Bisseck: 1-0 grazie al suo piglio da pivot che schiaccia bene la palla, è impeccabile in difesa. Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi entrambi 6.5: il cross che porta al gol è un babà, è insuperabile in difesa. Per Acerbi superato a pieni voti anche l’esame Zirkzee. 6 per Matteo Darmian: ha la palla del gol del vantaggio ma non inquadra la porta, poi si sposta a sinistra con l’ingresso di Dumfries. 6 per Carlos Augusto: regge bene Odgaard, ma nella ripresa esce per un fastidio muscolare. 5.5 per Denzel Dumfries che prende il suo posto.

DAL CENTROCAMPO – Nicolò Barella guadagna un pieno 6,5: Skorupski gli nega il gol, ma gioca comunque una bella partita. 6 per Hakan Calhanoglu che gioca facendo attenzione. Questa la prova generale prima di Madrid. Henrikh Mkhitaryan porta a casa un 6.5: è il metronomo di questa Inter, quando esce si affievolisce. Voto sufficiente anche per Marcus Thuram: il francese parte forte creando scompiglio, ma man mano si eclissa. Voto 6 per Marko Arnautovic che si fa il mazzo prima dello stop muscolare. 6 anche ad Alexis Sanchez: con la palla tra i suoi piedi è come stare in banca. 7 pieno per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter vince la gara a scacchi con Thiago Motta ma è bravo anche a gestire le forze in vista di Madrid.

Fonte: Tuttosport