Calvarese: «Bologna-Inter complessa. Bisseck, giusto non ammonire!»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, sulle colonne di Tuttosport, ha commentato il lavoro svolto dalla terna arbitrale più dei due arbitri al Var nel corso della gara di ieri sera tra il Bologna e l’Inter di Simone Inzaghi che ha ipotecato lo scudetto.

L’ANALISI – L’ex arbitro di Serie A e oggi opinionista su Tuttosport, ha commentato il lavoro di Luca Parietto, fischietto principale della gara di ieri sera tra Bologna e Inter al Dall’Ara. Queste le parole di Calvarese: «Se la cava bene al Dall’Ara in una gara piuttosto complessa per motivi di classifica e non solo. L’arbitro piemontese chiude con 29 falli, fischiando il giusto su un campo che soprattutto alla fine si fa pesante a causa della pioggia. Bravo il direttore di gara a concedere un vantaggio nel primo tempo e ad ammonire Zirkzee a fine azione per fallo su Calhanoglu. Solo due gli episodi nelle aree di rigore, entrambi piuttosto semplici da leggere. Il primo è un contatto ai danni di Saelemaekers, giusto lasciar correre. Così come non c’è nulla di irregolare nel corpo a corpo che si verifica sempre in area interista tra Dumfries e Kristiansen. Pairetto fa bene a non sanzionare Bisseck dopo il gol: la sua esultanza non è provocatoria, ben- sì l’imitazione di un canestro».

Fonte: Tuttosport