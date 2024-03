Calhanoglu si riprende l’Inter! Che personalità Bisseck: le pagelle – CdS

Decima vittoria consecutiva in campionato, tredicesima in totale. All’Inter basta un temo ordinato per mettere sotto pure il Bologna. Dal gol di Bisseck (migliore in campo) al ritorno di Hakan Calhanoglu, ecco le pagelle del Corriere dello Sport per i nerazzurri.

LE PAGELLE – L’Inter gestisce e si porta in vantaggio nel primo tempo, ma soffre nella ripresa. La squadra allenata da Simone Inzaghi mostra personalità anche quando soffre e il Bologna alza il baricentro e l’aggressività. Esame Bologna pienamente superato prima dell’Atletico Madrid, e importate è stato il ritorno in campo soprattutto di Hakan Calhanoglu, che gestisce bene la manovra nerazzurra facendosi sentire anche come schermo davanti alla retroguardia. Resta in campo un’ora e si sente, voto 6,5. Yann Sommer non si fa sorprendere tra i pali, resta attento e blocca prima Ferguson e poi ipnotizza Zirzkee: voto 7 per lui. Il migliore in campo è senza dubbio Yann Bisseck, ennesima prova di personalità per lui, puntuale anche negli inserimenti e l’appuntamento con il pallone in occasione del gol: voto 7,5. Solita attenzione per Francesco Acerbi, in marcatura su Zirkzee: voto 6,5. Non stupisce più Alessandro Bastoni, il suo piede e la sua visione di gioco sono di un centrocampista. Suo l’assist per il compagno di squadra dalla parte opposta: voto 6,5. Mkhitaryan è l’Highlander nerazzurro. Gioca la sua quindicesima partita consecutiva, prezioso soprattutto in fase di pressing: voto 6. Non particolarmente bene Marcus Thuram. Molle nei contrasti, tornato dall’infortunio, servivano questi minuti prima di Madrid: voto 5,5. Moto perpetuo, invece, Alexis Sanchez. Agisce sul filo del fuorigioco e accorcia sui centrocampisti: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno