Inzaghi: «Orgoglioso di questa squadra! Grandi meriti del Bologna»

Inzaghi dopo Bologna-Inter terminata sul punteggio di 0-1, su DAZN ha commentato con grande soddisfazione l’ennesimo trionfo della sua squadra, oggi soffrendo più nel secondo tempo rispetto le altre volte. Ma resta la grande vittoria.

GRANDE PROVA – Simone Inzaghi analizza così Bologna-Inter dopo la partita: «Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno del club con una vittoria che era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo meritato ampiamente il vantaggio nel primo tempo. Nel secondo, invece, si è fatto vivo il Bologna dimostrando di meritare la posizione in classifica, ci hanno impensierito dimostrando di essere una grande squadra. Prima si segnava da quinto a quinto, adesso il gol anche da terzo a terzo, per me questo è motivo di grande orgoglio. Offrirò una cena? Dovremmo trovare il tempo! Questi ragazzi mi hanno regalato tantissime emozioni, devo offrire loro più di una cena, ma non è semplicissima trovare un giorno per andare a cena (ride, ndr). Il primo tempo è stato veramente ottimo, nel secondo il Bologna è cresciuto e le pressioni erano più forti, abbiamo occupato meno il campo giocando tecnicamente meno bene e abbiamo sofferto il giusto. Le scuse di Barella? L’ho sentito, questo gli fa onore. È stato un bellissimo gesto, certe volte l’adrenalina ti porta a sbagliare».

PARTITE RAVVICINATE E PROSSIMO IMPEGNO

TANTE PARTITE – Inzaghi tante partite in poco tempo: «Mi dispiace questa sera per qualche defezione, Arnautovic ha sentito un fastidio, anche Carlos Augusto un problemino al polpaccio. Speriamo possano rientrare il più presto possibile. Quella di oggi è stata la sesta partita negli ultimi venti giorni, non c’è troppo tempo per pensare. Tra quattro giorni c’è la partita contro l’Atletico Madrid. All’Inter abbiamo sempre l’obbligo di presentarci ogni settantadue ore di presentarci nel migliore dei modi. Non siamo ancora sicuri dell’obiettivo che abbiamo perché mancano ancora diverse partite. Ho però la fortuna di allenare una squadra forte che mi dà soddisfazione, certe volte riesco a condividerlo con loro e altre le tengo per me, ma sono fatto così. Cosa tempo nella prossima partita? Sappiamo cosa troveremo nel loro stadio».