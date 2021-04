Superlega, la Premier League non ci sta: comunicato durissimo

Dopo le ultime notizie legate alla possibile creazione di una Superlega Europea (vedi articolo), la Premier League inglese ha voluto prendere le distanze da questa proposta con un duro comunicato.

COMUNICATO – La Premier League attacca l’idea di una Superlega Europea attraverso un duro comunicato: “La Premier League condanna ogni proposta che attacca i principi di una competizione aperta e basata su meriti sportivi, che sono alla base della piramide calcistica europea e nazionale. I tifosi di ogni squadra in Inghilterra e in Europa possono sognare che il loro club possa arrivare al top e giocare contro i migliori. Crediamo che il concetto di una Superlega Europea possa distruggere questo sogno”.

DIFESA – E ancora: “La Premier League è orgogliosa di essere una competizione competitiva, nonché la più seguita in tutto il mondo. Il nostro successo ci ha permesso di dare un inestimabile contributo economico al calcio nazionale. Una Superlega Europea rovinerà l’appeal del calcio e avrà un profondo impatto dannoso sull’immediato futuro della Premier League e dei club che ne fanno parte, così come tutti coloro che si affidano ai nostri contributi e alla nostra solidarietà per prosperare nel mondo del calcio. Lavoreremo con i tifosi, con le federazioni e con altri membri sia qui che all’estero per difendere l’integrità e il futuro del calcio inglese”.