Super League, provocazione o realtà? La notizia è nell’aria da tempo ma tra qualche ora arriverà l’annuncio ufficiale: si prospetta lo scontro con la UEFA! L’Inter è presente insieme agli altri due top club italiani. A riportare lo scoop è addirittura il New York Times

TOP CLUB VS. UEFA – La notizia della Super League europea fa il giro del mondo. Da Londra a Parigi passando per New York, ormai manca solo l’annuncio ufficiale delle protagonista coinvolte nel progetto. Si tratta di un gruppo ristretto di società calcistiche europee, pronto a stravolgere la struttura UEFA dell’ormai storica Champions League. Tra questi club figura anche l’Inter, che è una delle tre italiane insieme a Juventus e Milan. Poi sei inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) e tre spagnole (Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid). L’annuncio è previsto in serata per “boicottare” mediaticamente l’imminente assemblea prevista per ufficializzare il nuovo format della UEFA Champions League. Fuori dai giochi le tedesche (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) così come le francesi (Paris Saint-Germain), che hanno rifiutato l’idea. Saranno ore caldissime: guerra alla UEFA, si va verso la scissione?

Fonte: New York Times – Tariq Panja