Napoli-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Napoli-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la trentunesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La dodicesima del girone di ritorno. Le vittorie di Milan e Atalanta (sulla Juventus) modificano il peso di questo scontro diretto per la zona Champions League (vedi focus). Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti almeno due assenti. Ancora fuori per infortunio il difensore Kolarov e il centrocampista Vidal, ma almeno stavolta non ci sono squalificati.

MODULO – L’approccio camaleontico del Napoli può far apportare alcune modifiche di compiti e posizione al 3-5-2 dell’Inter di Conte, che resta comunque fedele alla sua base tattica.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Pacchetto titolare dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. Linea a tre con de Vrij centrale, affiancato da Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Solito ballottaggio in mezzo. Sulle fasce più Hakimi a destra e Darmian a sinistra che Young e/o Perisic. In cabina di regia Brozovic, che ritrova Barella mezzala destra ed Eriksen mezzala sinistra, Sensi inizialmente fuori.

ATTACCO – Coppa titolare in avanti. Ci sarà ovviamente Lukaku a duellare con Koulibaly, mentre nell’altro lato dell’attacco toccherà a Lautaro Martinez, con Sanchez in panchina.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio; Young, Gagliardini, Vecino, Sensi, Perisic; Sanchez, Pinamonti.

