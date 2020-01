Serie A – Vincono Verona e Parma, Sampdoria-Sassuolo a reti inviolate

Condividi questo articolo

La domenica di Serie A, aperta col pareggio tra Inter e Cagliari, vede in questo momento altre tre partite in corso. All’intervallo vincono Verona e Parma, mentre Sampdoria e Sassuolo pareggiano 0-0

La seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, in attesa dei big match di questa sera col derby romano e con Napoli-Juventus e dopo il pareggio dell’Inter contro il Cagliari, vede in questo momento tre partite in corso. Il Verona conduce 2-0 in casa contro il Lecce grazie alle reti di Dawidowicz e Pessina, identico risultato del Parma in casa contro l’Udinese (Gagliolo e Kulusevski) mentre pareggiano 0-0 Sampdoria e Sassuolo

RISULTATI

VERONA-LECCE 2-0 (Dawidiwicz, Pessina)

PARMA-UDINESE 2-0 (Gagliolo, Kulusevski)

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0