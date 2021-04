La Roma si illude, poi crolla: il Manchester United dilaga e ne fa sei!

Con un secondo tempo da incubo la Roma vanifica il preziosissimo 1-2 con cui si era andati all’intervallo a Old Trafford. Il Manchester United rimonta coi gol degli ex della Serie A e vince addirittura 6-2. Nell’altra semifinale di Europa League Villarreal-Arsenal 2-1.

GIOCA A TENNIS – La Roma sogna un tempo, il Manchester United lo riporta sulla terra. Finisce 6-2 l’andata della semifinale di Europa League, conteggio pesantissimo in una partita giocata senza difese. Dopo due minuti partono malissimo i giallorossi, col primo di tre infortuni in un tempo: dà forfait Jordan Veretout (vedi articolo). Al 9′ giocata di Paul Pogba, assist di Edinson Cavani sulla sinistra per Bruno Fernandes e tocco vincente per l’1-0. Pogba però rovina tutto, con un folle tocco di mano su cross dal fondo: rigore, che trasforma Lorenzo Pellegrini al quarto d’ora. In mezzo agli altri due infortuni, di Pau Lopez prima e Leonardo Spinazzola poi, la Roma va addirittura in vantaggio: al 34′ invenzione sulla sinistra per Pellegrini, dimenticato dalla difesa dei Red Devils, e cross basso sul quale Edin Dzeko fa 1-2. Nella ripresa però il Manchester United rientra in campo, la Roma no. Tre minuti e Cavani pareggia, con un destro da centro area su cross dalla fascia. L’ex Palermo e Napoli al 64′ firma anche il definitivo sorpasso, con un facile tap-in su tiro di Aaron Wan-Bissaka non trattenuto dal colpevole Antonio Mirante. A venti minuti dalla fine altro rigore, per fallo (molto discutibile) del grande ex Chris Smalling su Cavani: Bruno Fernandes trasforma, doppietta. Il Manchester United si diverte, al 75′ un colpo di testa di Pogba vale il pokerissimo. All’86’ chiude il set il subentrato Mason Greenwood, destro sul quale Mirante fa una figuraccia. Per la Roma è un’altra sonora lezione a Old Trafford, dopo il 7-1 del 2007.