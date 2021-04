L’Inter è un passo dallo scudetto, distante appena quattro punti. Damiano Tommasi – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – dice la sua sui nerazzurri di Conte, con uno sguardo soprattutto alla prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

TANTI IMPEGNI – L’Inter a breve potrebbe laurearsi Campione d’Italia. Damiano Tommasi, ex calciatore e fino all’anno scorso presidente dell’AIC, guarda già alla prossima stagione: «Cosa serve all’Inter? Sicuramente nella vittoria migliorerà parecchio. È una squadra che deve ancora fare quello step per il quale non vede l’ora di fare tante partite. Vincere sarà un’iniezione di fiducia e adrenalina che andrà a inserirsi su un tronco di aspetti già formati. Dal punto di vista tecnico è una rosa competitiva, è ovvio che quando ci saranno più partite dipenderà molto dallo stato di forma. L’anno prossimo sarà una stagione impegnativa e conterà molto lo stato di salute dei giocatori più importanti».