Andrea Ranocchia è finito ai margini del progetto Inter dopo l’esplosione del terzetto titolare. Il suo contratto scade a giugno e Conte vuole semi-rivoluzionare il reparto arretrato (QUI l’ultimo nome per sostituire l’ex Genoa). Gli scenari possibili

CONTAGOCCE – Ranocchia sarà libero di firmare per un nuovo club dal 1° luglio 2021. Antonio Conte l’ha utilizzato pochissimo in questa stagione e, al momento, non filtrano notizie sul rinnovo con l’Inter. Cinque presenze totali in campionato: poco più di 400 minuti totali. L’ultima in casa del Bologna, ad inizio aprile, a causa dell’assenza di Stefan de Vrij.

SACRIFICIO – Nelle poche occasioni in cui l’olandese è stato costretto al forfait, Conte ha dovuto ripiegare su Ranocchia per mancanza di alternative. Quando è stato chiamato in causa, però, il 33enne di Assisi ha sempre risposto col massimo impegno e, con lui in campo, solo contro il Parma l’Inter ha perso dei punti (2-2).

RESTYLING – Il contratto attuale di Ranocchia pesa per circa 2 milioni netti sulle casse del club. Cifra non esagerata ma considerevole, per un calciatore che Conte non ritiene fondamentale nelle rotazioni. Per questo motivo, qualora l’Inter dovesse mettere sul piatto un rinnovo di contratto, di certo andrà rivista la cifra d’ingaggio. Ma l’impressione è che Conte voglia rimettere le mani in maniera considerevole tra le pieghe del reparto difensivo. Ovviamente lasciando al loro posto i tre intoccabili.