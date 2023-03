La Roma festeggia, qualificazione in pugno con la Real Sociedad!

Bastano Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla alla Roma per vincere l’andata degli ottavi di finale di Europa League. 2-0 per i giallorossi e chiara ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della competizione.

VITTORIA – La Roma vince per 2-0 contro la Real Sociedad. I giallorossi confermano la compattezza ritrovata con la Juventus l’ultima domenica e tengono la porta inviolata nella sfida di Europa League odierna. La prossima settimana la squadra di José Mourinho avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di finale, più vicini con il risultato ottenuto. Per la vittoria di quest’oggi fondamentale il gol in tap-in di Stephan El Shaarawy, che ribadisce in rete al minuto tredici dopo il cross teso di Tammy Abraham, al rientro da titolare in campo. La seconda rete è arrivata all’87’ grazie allo stacco di testa di Marash Kumbulla su calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala. Prestazione convincente per la squadra italiana, che ha un discreto vantaggio in vista della gara di ritorno in Spagna.