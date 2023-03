Lukaku, Spezia-Inter può rappresentare la gara della sua rinascita

L’Inter vuole arrivare alla sfida con il Porto con il morale alto e la seconda posizione in campionato ben salda. Per poterlo fare bisogna però battere lo Spezia in trasferta. Lukaku potrebbe quindi essere la chiave per scardinare il muro avversario.

TITOLARE − L’Inter è pronta alla sfida di Champions League con il Porto. Prima però i nerazzurri devono concentrarsi sul campionato, per evitare di perdere ulteriori punti contro squadre ampiamente alla loro portata. Per farlo Inzaghi è pronto a schierare già dall’inizio Romelu Lukaku, alla ricerca della migliore condizione. Il belga nelle ultime giornate ha fatto vedere ottimi segnali di crescita, ma deve ancora lavorare tanto per tornare ad essere il giocatore devastante delle stagioni precedenti. In alcuni movimenti sembra infatti essere ancora troppo impacciato.

Lukaku, occasione giusta

LA CHIAVE − La gara di domani sera con lo Spezia può rappresentare per lui la giusta occasione per mettere minuti nelle gambe e allo stesso tempo offrire una buona prestazione. I bianconeri sono in grande crisi e la difesa ultimamente subisce molti gol. Lo strapotere fisico di Lukaku potrebbe quindi mettere ulteriormente in difficoltà gli uomini del reparto arretrato. Ciò gli consentirebbe anche di tornare al gol. Il belga potrebbe essere oggetto di tante attenzioni da parte dei difensori e ciò dovrebbe garantire più spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Inserirlo dal primo minuto potrebbe quindi essere la giusta chiave per portare a casa i tre punti e arrivare con il morale alle stelle alla sfida con il Porto.