Il calcio piange la scomparsa di Zamparini, ex patron di Venezia a Palermo

SCOMPARSA – Il mondo del calcio piange la scomparsa di Maurizio Zamparini. L’ex storico presidente del Palermo è morto questa notte a 80 anni, in una clinica in Provincia di Ravenna. A dicembre era stato sottoposto a un intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva, negli ultimi giorni una ricaduta e un nuovo ricovero. Zamparini era stato il presidente di Venezia e Palermo, con i rosanero in particolare aveva raggiunto importanti traguardi – oltre la promozione in Serie A -, come una qualificazione in Coppa UEFA e una finale di Coppa Italia contro l’Inter.