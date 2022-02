Inter-Milan, scelte già fatte da Inzaghi! Solo due dubbi di formazione – CdS

Inter-Milan, ieri è cominciata la vera preparazione del derby, con mister Simone Inzaghi che è tornato ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato. La formazione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è già stata fatta dal tecnico, un solo dubbio in attacco.

SCELTE FATTE – Inzaghi è tornato ad Appiano Gentile a dirigere l’allenamento dei nerazzurri in vista di Inter-Milan in programma sabato 5 febbraio alle 21. La formazione è pressoché fatta, gli unici dubbi riguardano solo l’attacco e la fascia destra. In avanti l’unico sicuro del posto è Edin Dzeko, da capire chi giocherà al suo fianco tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con il primo favorito. Molto chiaramente dipenderà dalle loro condizioni fisiche. Entrambi sono attesi giovedì alla Pinetina per svolgere una seduta defaticante, ma anche per avere le prime indicazioni in vista del Milan. Per la fascia destra, invece, la logica vuole che Dumfries sia in vantaggio su Darmian, ma è una zona delicata, visto che in quella corsia ci saranno sia Theo Hernandez che Leao.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno