Caicedo riabbraccia Inzaghi, contro il Milan sarà subito in panchina – CdS

Caicedo subito a disposizione di Simone Inzaghi in vista del derby. I due nella giornata di ieri hanno avuto modo di ritrovarsi ad Appiano Gentile e riabbracciarsi dopo l’esperienza alla Lazio.

SUBITO A DISPOSIZIONE – Caicedo ieri ha avuto modo di ritrovare ad Appiano Gentile il suo ex tecnico alla Lazio, Simone Inzaghi. Il mister ovviamente lo aveva già sentito al telefono, ma il contatto diretto fa sempre la differenza. Peraltro, l’ecuadoregno è una vecchia conoscenza, quindi l’occasione è servita per un abbraccio affettuoso. Inzaghi all’Inter gli chiederà di ripetere la sua specialità, ovvero il gol last-minute. L’attaccante sarà già subito a disposizione del mister, in panchina contro il Milan per il derby in programma sabato 5 febbraio alle 18. Sia lui che Gosens verranno inseriti nella lista Champions, da cui invece verranno depennati Sensi e Kolarov (che nei prossimi giorni risolverà il suo contratto con l’Inter).

