Gilardino: “Giocato con Vieri e Ronaldo, rimpianto Ibrahimovic! Juventus…”

Gilardino è l’ospite di “Casa Sky Sport” su “Sky Sport 24”. L’ex attaccante del Milan tra le altre, oggi allenatore della Pro Vercelli, ha parlato degli attaccanti dei suoi tempi e svelato un retroscena di mercato sulla Juventus

ATTACCANTI – Così Alberto Gilardino: «Juventus? C’è stato solo un episodio negli ultimi giorni di mercato ci poteva essere uno scambio. Io giocavo nel Genoa, quindi Marco Borriello al Genoa, io alla Juventus e Fabio Quagliarella alla Lazio. Poi non si fece più nulla però. Ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi partner, da Alessandro Del Piero a Francesco Totti in nazionale e nelle varie squadre Kakà, Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, il Fenomeno Ronaldo. Un giocatore con cui mi sarebbe piaciuto far coppia sicuramente è Zlatan Ibrahimovic».