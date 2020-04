Chivu: “Inter e Ajax, per me giocarla a Sneijder la cosa piÃ¹ facile! Crespo…”

Chivu: “Inter e Ajax, per me giocarla a...

RICORDI DI INTER – Cristian Chivu ha parlato così: «Io mi reputo un giocatore che ha usato tanto la testa. Avevo imparato, forse sono nato così, a leggere delle situazioni e quello che poteva fare un attaccante in base al compagno portatore di palla. Diciamo che l’80% delle situazioni le leggevo e le azzeccavo. Poi ci sono stati anche quei giocatori che erano più bravi del mio pensiero e riuscivano a mettermi in difficoltà. Erano i portatori di palla ma anche i grandi attaccanti che facevano i grandi movimenti. Qua mi riferisco a Hernan Crespo, che in area non riuscivi mai a prendergli le misure. Devi ragionare, a calcio senza testa non si gioca. Non puoi guardare la palla, devi guardare il campo e sapere cosa fa il compagno. Per me la cosa più facile quando avevo la palla era giocarla a Wesley Sneijder. Avevamo giocato insieme all’Ajax, sapevo che lui tra le linee era devastante. Sapevo anche i contro movimenti che lui faceva, lui sapeva che io potevo giocarla forte in un corridoio di un metro e mezzo con due giocatori che avrebbero potuto intercettare quel pallone. Ma io la giocavo lo stesso perché mi fidavo del suo movimento e lui si fidava di me».