Getafe-Eibar, solo 1-1. Vantaggio Etebo, poi pari. Inter osserva per l’EL

Getafe-Eibar era valida per la 30esima giornata della Liga spagnola. I padroni di casa saranno avversari dell’Inter ad agosto in Europa League, ma non riescono a brillare alla ripresa. Altra mancata vittoria tra le mura amiche, nonostante il parziale vantaggio

NIENTE VITTORIA – Getafe-Eibar non porta i tre punti sperati ai padroni di casa. Gli avversari dell’Inter passano in vantaggio al 30esimo con Etebo, su assist di Angel. Non basta, però, per ottenere i tre punti: Charles, infatti, riesce a trovare il pareggio su assist di Enrich. All’86esimo arriva addirittura il gol dell’Eibar con Bigas, ma viene annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa post-Coronavirus, il Getafe continua a non brillare.