Boga: “Sono pronto per nuove sfide. Serie A adatta a me”. Inter in corsa?

Boga potrebbe essere uno degli attaccanti al centro del mercato, dopo le ottime prestazioni con la maglia del Sassuolo. L’attaccante parla del suo futuro e dell’adattamento positivo alla Serie A: c’è anche l’Inter? Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Telefoot

VERSO IL MERCATO – Jeremie Boga tra Inter, Napoli e i tanti club interessati. Ecco le sue parole sul suo futuro: «La mia permanenza a Sassuolo non è definitiva (qui le parole di Carnevali). Sono pronto per nuove sfide in Italia o all’estero, ma potrei anche rimanere a Sassuolo. Ne parleremo con la società a fine stagione. Penso che la Serie A sia un campionato adatto a me; mi sono trovato bene nel calcio italiano e restare qui per 2 anni con lo stesso allenatore e gli stessi compagni mi ha permesso di migliorare. Sto disputando la mia migliore stagione in carriera, come dicono i numeri. Penso di aver preso la decisione giusta nel lasciare il Chelsea, la migliore che potessi prendere».