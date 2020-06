Torino-Parma in equilibrio: 1-1. Serie A riparte, Belotti...

Torino-Parma in equilibrio: 1-1. Serie A riparte, Belotti sbaglia un rigore

Torino-Parma, recupero della 25esima giornata, è appena terminata con il punteggio di 1-1. La squadra granata è passata in vantaggio grazie a un gol di N’Koulou, ma si fa recuperare dagli ospiti: Belotti sbaglia un rigore. Di seguito gli eventi principali della partita alla ripartenza della Serie A, in attesa dell’Inter

SOLO PAREGGIO – Torino-Parma è una partita equilibrata e con diverse occasioni da entrambe le parti. Al 15′ la partita si sblocca: su assist di N’Koulou, Berenguer porta in vantaggio i padroni di casa. Al 31′, però, arriva il pareggio degli ospiti: realizza Kucka, sfruttando l’assist di Gervinho. A inizio ripresa, i granata sprecano una grande occasione per passare in vantaggio: Belotti si presenta dal dischetto ma sbaglia il rigore. La partita che segna la ripresa della Serie A termina 1-1. Con questo risultato il Torino sale a 28 punti, gli ospiti a 36.