Eriksen ancora in stand-by dopo l’Inter: il Brentford lo aspetta ma prima le visite mediche

Eriksen si sta allenando ma non ha ancora firmato nessun contratto. Il futuro del centrocampista danese sarà quasi sicuramente in Inghilterra, dove ad attenderlo c’è il Brentford. Ma l’ex numero 24 dell’Inter deve pazientare ancora un po’

UN PASSO ALLA VOLTA – Il Brentford è ancora al lavoro per ultimare l’accordo con Christian Eriksen, sperando di chiudere il prima possibile. Ovviamente sono necessarie visite mediche approfondite per via dei problemi cardiaci accusati dall’ex centrocampista dell’Inter ma il club inglese considera Eriksen una priorità. E lo aspetta. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, per il classe ’92 danese è pronto un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo fino al 2023. Per il ritorno di Eriksen in Premier League bisogna pazientare ancora un altro po’. Proprio come per il suo ritorno a San Siro, per salutare ufficialmente l’Inter e i suoi tifosi.