Inter, sarà mercato tricolore: Scamacca e Gatti obiettivi per l’estate − Sky

Il mercato estivo dell’Inter sarà tinto di azzurro con Scamacca e Gatti obiettivi primari. I due giocatori piacciono e non poco alla dirigenza nerazzurra che sta già lavorando per metterli in cassaforte

ITALIA − Giovani, forti e italiani. È questo l’identikit del mercato estivo dell’Inter che ha messo nel mirino Gianluca Scamacca e Federico Gatti. Marco De Micheli, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri. Chiuso quello di gennaio con gli acquisti di Gosens e Caicedo, gli uomini mercato dell’Inter stanno lavorando per i gioielli di Sassuolo e Frosinone. Sull’attaccante della Nazionale, l’Inter è in vantaggio sulle pretendenti ed è fiduciosa sulla buona riuscita della trattativa. Quanto al difensore dei ciociari, il Frosinone chiede al momento 10 milioni di euro. È già avvenuto un primo contatto con la società romana ma al contempo c’è da battere la concorrenza di diversi club: Torino, Sassuolo, Milan, Juventus.