Kolarov accoglie Gosens e Caicedo all’Inter: tutto pronto per l’ultimo step

Kolarov sta vivendo la sua seconda e ultima stagione all’Inter nell’ombra. Quasi come se fosse un fantasma all’interno dell’organico nerazzurro, seppur importante come uomo-spogliatoio per Inzaghi. Gli arrivi di Gosens e Caicedo tolgono ogni dubbio sull’epilogo che lo attende

EPILOGO SCONTATO – Il futuro di Aleksandar Kolarov è ormai segnato. Superato anche questo weekend, si entrerà nell’ultimo giorno di mercato invernale. Ma anche nell’ultimo giorno di contratto con l’Inter del difensore serbo. E quindi, probabilmente, dell’ultimo giorno nel calcio giocato. Manca solo l’annuncio, eppure non sembrano più esserci dubbi. Gli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo, al netto dell’uscita di Stefano Sensi, “riempiono” la lista UEFA nerazzurra in vista della seconda fase della Champions League (vedi focus). A fare spazio agli ultimi due acquisti saranno proprio Sensi e Kolarov, che a questo punto della storia non ha più nessun motivo per restare in rosa. Con Gosens che fa “retrocedere” Federico Dimarco nel pacchetto dei difensori e Caicedo che si aggiunge all’elenco delle riserve da portare in panchina, Kolarov sarebbe destinato alla tribuna fissa. Appesi gli scarpini al chiodo con cinque mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia, cosa ne sarà di Kolarov? L’allenatore Simone Inzaghi lo aspetta nel suo staff tecnico, ma chissà…