Criscitiello: «Ricorso Juventus? Ribaltone quasi mai verificato in passato!»

Criscitiello ha raccontato l’intera giornata legata alla sentenza della Juventus con la Corte d’Appello che ha assegnato al club 15 punti di penalizzazione. Ricorso, a detta sua, veramente complicato

STANGATA − Michele Criscitiello sintetizza a Sportitalia Mercato la giornata legata alla sentenza Juventus: «Arriva la clamorosa sentenza della Juventus. Dovevano essere nove punti in mattinata, poi si è passato a quattro oppure tre e sembrava che potesse finire tutto in tarallucci e vino all’italiana; invece, nel pomeriggio una fonte da Roma ci chiama. E ci dice che i punti saranno 15 e il telefono si stacca. Alla fine, la Corte d’Appello si è pronunciata dando una stangatona alla Juventus. Il club ora farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che potrà cancellare la sentenza oppure confermarla, non mezze misure. Ma è veramente complicato perché non si è quasi mai verificato in passato che il collegio di Garanzia, ovvero la Corte di Cassazione dello sport, ribaltasse completamente una sentenza».